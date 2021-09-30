شكرا لقرائتكم خبر عن أوليفر روى مدرب الزمالك يدرس برشلونة من خلال متابعة دورى أبطال أوروبا لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أوليفر روى المدير الفنى لفريق كرة اليد بنادى الزمالك على متابعة مباراة برشلونة الإسباني و فيزيريم المجرى بعد والتى شهدت خسارة الفريق الإسباني بنتيجة 29/28 فى ثالث جولات دورى أبطال أوروبا .

تأنى متابعة روى للفريق الإسباني نظرا للإستعدا لمواجهته يوم الأربعاء المقبل فى دوور الثمانية بكأس العالم للأندية " السوبر جلوب" بالسعودية .

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك إلى السعودية يوم الأثنين القادم ، وتضم قائمة لاعبى الزمالك كلا من : كريم هنداوي ومحمود خليل “فلفل” وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار و مصطفى بشير و مازن رضا وأحمد مؤمن “دودو” ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء “لوكا” ومحمد بسيوني “مودي” وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان “هتلر” ووسام نوار وخالد وليد.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع برشلونة المحترف فى صفوفه على زين يوم 6 أكتوبر المقبل.

وتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية بالفوز على الأهلى فى السوبر الأفريقي بنتيجة 28 / 27 على صالة حسن مصطفى.

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى مواصلة التفوق على الأهلى بقمة السوبر الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى على صعيد المسابقة، حيث فاز الزمالك على الفريق الأحمر من قبل فى النهائى بآخر نسختين قبل هذه النسخة أعوام 2018، 2019 .

وخطف فريق الزمالك التأهل إلى كأس العالم للأندية "السوبر جلوب"، المقرر انطلاقها شهر أكتوبر المقبل بالسعودية بحصده للنجمة الأفريقية السابعة فى تاريخه ، حيث توج الزمالك باللقب من قبل أعوام 2002، 2010، 2011، 2012، 2018، 2019.