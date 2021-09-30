شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أسوان يطالب اللاعبين بسرعة العودة للممتاز قبل ضربة البداية فى المظاليم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادى أسوان، ومجدى سبالك نائب رئيس مجلس إدارة النادى ورئيس لجنة الكرة، وخالد جمال عبد الناصر عضو مجلس الإدارة ، على حضورالتدريب الأساسى لفريق الكرة الأول، لنقل رسالة مجلس إدارة نادى أسوان قبل إنطلاق الموسم الجديد للممتاز السبت 2 أكتوبر بملاقاة سوهاج بإستاد أسوان.

وأكد رئيس أسوان، على أهمية وضرورة أن تكون البداية القوية والجادة هدف وشعار الجميع، وأن إسم وتاريخ وجماهيرية نادى أسوان تجعله دائما المرشح الأول للصعود وعلينا أن نؤكد ذلك بالسعى نحو الفوز دائما داخل وخارج أسوان.

وطالب رئيس أسوان، اللاعبين القدامى وأصحاب الخبرات بالفريق بمساعدة العناصر الجديدة حتى يتحقق الإنسجام الكامل، والإلتزام الدائم بتعليمات الجهاز الفنى سلوكيا وفنيا والروح القتالية يجب أن يلمسها الجميع أثناء الأداء

وشدد رئيس مجلس الإدارة على أن النادى حريص على توفير كافة الأجواء للفريق بما يمكنه من تحقيق هدف العودة سريعا للصعود للدورى الممتاز من خلال لجنة الكرة والمشرف على الفريق وتعيين مدير كرة بالجهاز ووضع لائحة الفريق لخلق الحوافز والدافع لدى عناصر الفريق.



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