شكرا لقرائتكم خبر عن الحلواني عن استبعاده من المنتخب: سأقاتل على فرصة جديدة وأتمنى لهم التوفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو الحلوانى ظهير أيسر نادى أسوان، أنه سيقاتل في الفترة القادمة للفت أنظار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش من جديد في الفترة المقبلة، بعد عدم ضمه في قائمة الفراعنة التى تستعد لمباراتى ليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال الحلوانى في تصريحات خاصة: كنت أتمنى الانضمام للمنتخب خاصة بعدما قدمت موسم جيد مع أسوان في الدورى الماضى، ولكن لم أحصل على فرصة، لن أستسلم للأمر وسأسعى للتواجد في أقرب فرصة وأتمنى للمنتخب التوفيق أمام ليبيا وأن يحقق حلمنا بالتأهل للمونديال.

أضاف: متفائل بكيروش وجهازه الفنى خاصة أنه لم ينظر إلى عامل السن في ضم أكثر من لاعب للمنتخب، كما أنه ضم الكثير من العناصر الجديدة بعد رؤيتهم على الملعب فى مباراة السوبر بين الأهلى والطلائع، وهذا يحفزنى للقتال على الفرصة من جديد.

وقدم الحلوانى موسماً مميزاً مع أسوان، حيث صنع 10 أهداف وسجل 4 أهداف أخرى، فى واحد من أفضل مواسمه بالدورى العام، وهو ما رشحه للدخول فى حسابات عدة أندية بالدورى العام بعد هبوط أسوان للقسم الثانى.