شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستعد للإعلان عن أخر الصفقات الصيفية قبل نهاية الميركاتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسؤولو المقاولون العرب، اتفاقهم بخصوص الصفقة الأخيرة التى من المقرر الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، كثامن الصفقات الصيفية لذئاب الجبل خلال الميركاتو الجارى، ونشر حساب المقاولون صورة عبر فيس بو لأحدث صفقاته وعلق "جارى التحميل".

ومن المقرر أن يعلن المقاولون عن ضم محترف نيجيرى كان قد خضع للاختبارات الفنية والطبية بمقر النادى خلال الفترة الأخيرة.



المقاولون العرب



المقاولون

وأبدى محمد عادل، المشرف العام على فريق المقاولون العرب، موافقته على إقامة الدورى المصرى للموسم المقبل من دور واحد، مشيرًا إلى أنه نظرًا لضيق الوقت فإنه يدعم التصور الثالث لرابطة الأندية لبطولة الدورى، وهذا سيفيد الأندية ويمنع حالة الإرهاق التى تصيب لاعبي الفرق بسبب تلاحم المواسم.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت عن مقترح إقامة الدوري من دور واحد ضمن 3 مقترحات، وذلك كبديل لتوفير الوقت، حيث سيكون نظام الدوري هو لعب 17 مباراة لكل فريق، وعقب نهاية الدور الأول، يتم تقسيم الفرق إلى 8 فرق تلعب على الصدارة، و10 فرق على الهبوط حتى النهاية مما يؤدي للعب 27 جولة كحد أقصى.

وقال المشرف العام على فريق المقاولون العرب فى تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة على قناة أون سبورت 2، أنه مع إقامة كأس الرابطة خلال فترة التوقف أثناء مشاركة المنتخب فى بطولة أمم الأفريقية ، خاصة أنها تحقق مكاسب للفرق .

وكان نادي المقاولون العرب قد أعلن عن صفقاته للموسم الجديد، وأكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، أن الفريق أنهى إجراءات ضم 7 لاعبين حتى الآن.

وقال فتحي، إن عماد فتحى انضم من المقاصة لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، وحسام حسن مدافع بتروجت لمدة 3 مواسم، في حضور وكيليه أحمد سمير وأحمد وجدى، وعمر بسام لاعب إنبى السابق لمدة 3 مواسم، ومحمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي لمدة 3 مواسم، والتونسي أسامة الرمضاني لاعب شبيبة القيروان لمدة 4 مواسم، وأحمد عادل من غزل المحلة لمدة 3 مواسم.