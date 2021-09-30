شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،جونيور أجايي يعترض على وضعه بقائمة الانتظار فى الأهلي ،اتحاد الكرة يخاطب الأندية بتحديد التعديلات المقترحة على اللائحة استكمالا للإجراءات.

اتحاد الكرة يخاطب الأندية بتحديد التعديلات المقترحة على اللائحة استكمالا للإجراءات

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد إلى الأندية الأعضاء بالجمعية العمومية للاتحاد يطلب فيه موافاته بالتعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للعرض على الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA حسب طلبه.

جونيور أجايي يعترض على وضعه بقائمة الانتظار فى الأهلي

يعترض النيجيري جونيور أجايي جناح الأهلي على وضعه في قائمة الانتظار، والتي تمنعه من المشاركة في المباريات حتى يناير المقبل وهي فترة طويلة، ويرغب في الوصول إلى حل بمقتضاه يفسخ عقده مع الأهلي ومن ثم الانتقال إلى أحد الأندية المهتمة بالتعاقد معه في الصيف الحالي، مستغلا أن عقده مع الأهلي قارب على الانتهاء.

الإسماعيلى يبحث عن مواهب فلسطين لحل أزمة الصفقات الجديدة

بدأت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة فى التنقيب عن بعض اللاعبين الفلسطينين المميزين للتعاقد مع أى منهم لدعم صفوف الدراويش، لاستغلال لائحة اتحاد الكرة التى تنص على معاملة اللاعب الفلسطينى كلاعب مصرى، ولجأ طلعت يوسف المدير الفنى للإسماعيلى للبحث عن التعاقد مع بعض اللاعبين من فلسطين، نظرًا لصعوبة التعاقد مع لاعبين مصريين مميزين، فى ظل المغالاة فى طلباتهم المالية، فضلاً عن الأزمة المالية التى يعانى منها الفريق فى الفترة الجارية.

موسيمانى يطير لجنوب أفريقيا لقضاء إجازة الأهلى ويعود الأحد

غادر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إلى جنوب أفريقيا لقضاء الإجازة التي حصل عليها الفريق الأحمر مع أسرته ببلاده، مستغلا قراره بمنح لاعبى الاهلى راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاث أيام علي أن يعود للقاهرة الأحد المقبل لقيادة التدريبات وذلك في إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا للمرحلة المقبلة.

تفاصيل مفاوضات الأهلى لضم ثنائى دجلة

كشف حازم خيرت مدير شركة الكرة بنادى وادى دجلة أن مسئولى الأهلى جددوا اهتمامهم بضم ثنائى الفريق الدجلاوى كريم الدبيس وأحمد شريف مواليد 2003 للتعاقد معهم خلال الانتقالات الصيفية الحالية وقيدهم فى قائمة فريق الناشئين بالقلعة الحمراء.

الأهلى يستعيد جهود الشحات وياسر بعد استئناف تدريباته الجماعية

يشارك الثنائى حسين الشحات وياسر إبراهيم لاعبا الأهلى فى تدريبات فريقهما الجماعية بشكل طبيعى عقب استئناف التدريبات يوم الأحد المقبل، بعد تعافيهما من الإصابة التى لحقت بهما فى العضلة الضامة والأمامية على الترتيب.

هدية تنتظر سعد سمير فى فيوتشر بعد الرحيل عن الأهلى

استقر الجهاز الفنى لنادى فيوتشر اف سى بقيادة على ماهر على منح سعد سمير الوافد الجديد للفريق من النادى الاهلى شارة الكابتن ليقود الفريق الصاعد حديثا للدورى الممتاز بالموسم الجديد بإعتباره أكبر اللاعبين سناً وأكثرهم خبرة وحتى يكون بمثابة قائد لفيوتشر الذى يحتاج للخبرات فى أول مواسمه بدوري الاضواء والشهرة ، وأسدل الستار على رحلة سعد سمير داخل جدران القلعة الحمراء والتى انتهت بدموع الفراق ، بعدما أعلن النادى الاهلى رحيل قائده الفريق لنادى فيوتشر على سبيل الاعارة لمدة موسمين بداية من الموسم الجديد، حيث دخل اللاعب فى وصلة بكاء أثناء وداعه لزملائه فى القلعة الحمراء.