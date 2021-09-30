شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبي فى ودية الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك في ودية بيراميدز كل من: محمد نديم ومحمد حمدي وحسام عبد المجيد وحمدي علاء ومحمد حسام بيسو وحسام أشرف وسيد نيمار ويوسف أسامة نبيه وسيف جعفر ومروان حمدي وحازم إمام وإسلام جابر وعمر السعيد ومحمد أشرف روقا.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة من يوم 1 أكتوبر حتى يوم 5 من نفس الشهر، عقب مباراة اليوم ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية يوم 6 أكتوبر.