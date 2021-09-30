شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يكشف لليوم السابع انتهاء أزمة القيد مع اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد حسين لبيب، رئيس الزمالك، لليوم السابع أنه تم تسوية مديونية النادي مع اتحاد الكرة، وأصبح من حق النادي الحصول على بطاقات لاعبي القائمة الأولى وبذلك سيتمكنوا من المشاركة في المباريات الرسمية المحلية إلى جانب قيد بعض اللاعبين وهم سيف الجزيري والمغربي محمد أوناجم حيث بذلك انتهت أزمة القيد الخاصة بالزمالك في اتحاد الكرة والتي كانت متعلقة بالمديونية ويتبقى ايقاف القيد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حيث لن يتمكن الزمالك من قيد صفقاته الجديدة حال عدم إيقاف قرار الفيفا.

ودفع نادي الزمالك ما يقرب من 12 مليون جنيه، من أجل تسوية مديونياته لدى اتحاد الكرة على أن يتم جدولة باقي المديونية خلال الأشهر القادمة وبذلك سيتمكن لاعبي الفريق الأول والناشئين من المشاركة في المباريات الرسمية.