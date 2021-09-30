شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم المعادى فى خامس جولات دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره المعادى بنتيجة 33 / 21 فى إطار خامس جولات دورى المحترفين للموسم المحلى 2021 / 2022.

وتشهد الجولة السادسة المقرر لها غدا الجمعة لقاءات بين كل من البنك الأهلى مع الجزيرة وأكتوبر مع الزمالك والطيران مع هليوليدو والزهور مع طلائع الجيش وسبورتنج مع الأوليمبى وسموحة مع أصحاب الجياد وهليوبوليس مع استاد المنصورة والشمس مع الحوار.

وأعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مسبقا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال عبد المنعم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة والـ12 يتم تقسيمها على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتحديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاث فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.