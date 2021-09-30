التعادل السلبي يُسيطر على ودية الزمالك وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

انتهت المباراة الودية التي جمعت الزمالك بنظيره بيراميدز، مساء اليوم الخميس على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، بالتعادل السلبي.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمد عبد الغني - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - محمود عبد العزيز - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - يوسف أوباما.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

وجاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي:محمد نديم، محمد حمدي، حسام عبد المجيد، حمدي علاء، محمد حسام "بيسو"، حسام أشرف، سيد نيمار، يوسف أسامة نبيه، سيف جعفر، مروان حمدي، حازم إمام، إسلام جابر، عمر السعيد ومحمد أشرف "روقا".

ودفع كارتيرون في الشوط الثاني بحازم إمام بدلاً من حمزة المثلوثي ومحمد أشرف "روقا" بدلاً من محمود عبد العزيز وإسلام جابر بدلا من أشرف بن شرقي وعمر السعيد بدلا من سيف الدين الجزيري.

وبدأ بيراميدز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: عبد الله مجدي - أحمد أيمن - أسامة جلال - أحمد فتحي.

خط الوسط: نبيل دونجا - محمود صابر - ايريك تراوري - إسلام عيسى - إبراهيم حسن.

خط الهجوم: محمود وادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، مساء يوم غد الخميس، وديًا تحضيرًا لمواجهة نظيره الكيني توسكر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 16 أكتوبر المقبل.