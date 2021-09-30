خشبة لمصراوي: موسيماني له أخطاء.. وبطولاته بفضل الإدارة والجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

صرح هادي خشبة قائد الأهلي السابق، بأن المدير الفني بيتسو موسيماني مدرب جيد لكن له أخطاء تسببت في خسارة الدوري وكأس السوبر، مشيرا أن تحقيق البطولات كان بفضل إدارة النادي والجمهور.

ويكمل موسيماني اليوم 30 سبتمبر عامه الأول داخل النادي الأهلي، حيث توج بدوري الأبطال مرتين، كأس السوبر الإفريقي، كأس مصر، وثالث كأس العالم للأندية، وخسر الدوري وكأس السوبر المصري.

وقال خشبة مستعرضًا رأيه في الموسم الأول للمدرب الجنوب إفريقي في تصريحاته لمصراوي: "موسيماني مدرب جيد لكن لا استطيع أن أقول أنه ممتاز أو رائع."

وتابع خشبة حديثه: "موسيماني استطاع أن يحصد بطولات بفضل مساندة الإدارة ثم الجمهور الغفير".

وأضاف: "موسيماني يؤخذ عليه بعض الأمور أو العيوب مثل عدم التعامل مع مباراة السوبر المحلي فنيا بجانب عدم التعامل مع بعض المباريات في الدوري الممتاز عقب الفوز بدوري الأبطال الأفريقي".

وواصل قائلًا: "كان يجب أن يتدخل موسيماني فنيا بالشكل الأمثل من ناحية كيفية إدارة المباريات التي أعقبت التتويج الأفريقي بعيدا عن ضغط وإرهاق اللاعبين".

واختتم قائلًا: "هو يعمل في مناخ جيد من دعم غير محدود من جانب إدارة النادي وايضا الجماهير وهذا سبب نجاحه حتي الآن مع الأهلي".