"وادي" يقود هجوم بيراميدز في ودية الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أعلن المدير الفني لفريق بيراميدز، إيهاب جلال، التشكيل الذي سيخوض به مباراته الودية اليوم الخميس أمام نظيره الزمالك.

وجاء تشيكل بيراميدز لودية الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: عبد الله مجدي - أحمد أيمن - أسامة جلال - أحمد فتحي.

خط الوسط: نبيل دونجا - محمود صابر - ايريك تراوري - إسلام عيسى - إبراهيم حسن.

خط الهجوم: محمود وادي.

وكان المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك، باتريس كارتيرون، قد أعلم تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراته الودية التي تجمعه بنظيره بيراميدز، للتعرف عليه.. اضغط هنا