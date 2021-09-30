"وادي" يقود هجوم بيراميدز في ودية الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:
أعلن المدير الفني لفريق بيراميدز، إيهاب جلال، التشكيل الذي سيخوض به مباراته الودية اليوم الخميس أمام نظيره الزمالك.
وجاء تشيكل بيراميدز لودية الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى: مهدي سليمان.
خط الدفاع: عبد الله مجدي - أحمد أيمن - أسامة جلال - أحمد فتحي.
خط الوسط: نبيل دونجا - محمود صابر - ايريك تراوري - إسلام عيسى - إبراهيم حسن.
خط الهجوم: محمود وادي.
وكان المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك، باتريس كارتيرون، قد أعلم تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراته الودية التي تجمعه بنظيره بيراميدز، للتعرف عليه.. اضغط هنا