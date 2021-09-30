الجزيري يقود هجوم الزمالك في ودية بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك، باتريس كارتيرون، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراته الودية التي تجمعه بنظيره بيراميدز اليوم الخميس.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، مساء يوم غد الخميس، وديًا تحضيرًا لمواجهة نظيره الكيني توسكر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 16 أكتوبر المقبل.

وجاء تشكيل الزمالك لودية بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمد عبد الغني - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - محمود عبد العزيز - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - يوسف أوباما.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

وجاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي:محمد نديم، محمد حمدي، حسام عبد المجيد، حمدي علاء، محمد حسام "بيسو"، حسام أشرف، سيد نيمار، يوسف أسامة نبيه، سيف جعفر، مروان حمدي، حازم إمام، إسلام جابر، عمر السعيد ومحمد أشرف "روقا".