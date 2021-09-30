البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين الرائد وضمك في الدوري السعودي رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة الرائد وضمك في الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان”، ضمن مباريات اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021.

يستضيف الرائد تظيره ضمك على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة في الدوري السعودي ضمن منافسات الجولة السابعة، في لقاء قوي ومثير نظراً لتساوي الفريقان في النقاط.

يدخل اصحاب الملعب المباراة في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة، حصدهم من 3 انتصارات، وتعادلين، وتعرض الرائد لهزيمة واحدة، وسجل لاعبوه 11 هدف، واستقبلت شباكه 9 اهداف.

على الجانب الآخر يحتل فريق ضمك المركز الرابع خلف مضيفه اليوم بنفس الرصيد، حصدهم من 3 انتصارات وتعادلين، ولم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن/ وسجل لاعبوه 9 اهداف، واستقبلت شباكه 7 اهداف.

كان الرائد قد تعادل بالجولة الماضية في الدوري السعودي امام الفيصلي بهدف مقابل هدف، بينما حقق ضمك فوزاً ثميناً خارج ملعبه امام ابها بنتيجة 3-1، وسيسعي الفريقان في مباراة اليوم لتحقيق الفوز لفض الشراكه بينهما واقتناص صدارة جدول الترتيب من الاتحاد الاول برصيد 13 نقطة.

تنطلق صافرة بداية مباراة الرائد وضمك في تمام الساعة 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الرائد وضمك على الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين قناة Ssc، حيث تنقل المباراة على قناة Ssc 7 بصوت المعلق الرياضي “خالد المديفر”.

الرائد 0-2 ضمك

الدوري السعودي – الجولة 2

ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية

انتهت

اهداف المباراة

الدقيقة 86 | هدف تقدم ضمك “إيميليو زيلايا” من ركلة جزاء

الدقيقة 5+ 90 | هدف ضمك الثاني “فيليبي”