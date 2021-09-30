تشكيلة الهلال الأساسية في مباراة اليوم أمام الحزم في الدوري السعودي

تعرف على تشكيلة الهلال الأساسية في مباراة اليوم أمام الحزم ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي، والمقرر إقامتها على ملعب مدينة الملك عبد الله، بداية من الساعة 17:20 بتوقيت جرينتش، 19:20 بتوقيت مصر، 20:20 بتوقيت السعودية.

يدخل ليوناردو جارديم مباراة اليوم بعبدالله المعيوف كحارس مرمى، وأمامه الرباعي مدالله العليان، وجانج هيون سو ومتعب المفرج وياسر الشهراني.

وفي وسط الميدان، يدفع المدير الفني البرتغالي بالكولومبي جوستافو كويلار منذ البداية، بجانب ناصر الدوسري وسلمان الفرج.

وفي المقدمة، يعتمد مدرب الهلال في مباراة اليوم على الثلاثي موسى ماريجا ولوسيانو فييتو، والهداف الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

بالنسبة لغيابات نادي الهلال في مباراة اليوم، يفتقد ليوناردو جارديم لخدمات كل من سالم الدوسري و أندريه كاريلو و عبد الله الحمدان، وعلي آل بليهي و عبد الله عطيف و محمد البريك.

تشكيلة الهلال الأساسية في مباراة اليوم أمام الحزم

‏حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: مدالله العليان، جانج هيون سو، متعب المفرج، ياسر الشهراني

خط الوسط: جوستافو كويلار، ناصر الدوسري، سلمان الفرج

خط الهجوم: موسى ماريجا، لوسيانو فييتو، بافيتيمبي جوميز