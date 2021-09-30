شاهد فيديو اهداف النصر وابها في الدوري السعودي .. تاليسكا يُمارس هوايته المفضلة

شاهد فيديو اهداف النصر وابها في الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، ضمن مباريات اليوم الخميس 30-9-2021.

أنهى نادي النصر الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدفين دون رد، كما تفوق بشكل واضح على ابها على المستوى الدفاعي ايضًا، وحرمه من صناعة أي خطورة على مرمى نواف العقيدي.

وجاءت أولى الفرص الخطرة لصالح النصر عند الدقيقة العاشرة، حين استلم عبدالفتاح عسيري كرة على الجهة اليمنى ومررها إلى أندرسون تاليسكا الذي سددها قوية ولكن في الشباك الجانية للمرمى.

وافتتح أندرسون تاليسكا التسجيل لنادي النصر في الدقيقة (18)، بعدما أرسل جلال الدين ماشاريبوف كرة عرضية من الجهة اليسرى أبعدها الدفاع على حدود المنطقة لتجد البرازيلي الذي استلمها وسددها ضعيفة باغتت المحمدي وسكنت شباكه.

وأضاف تاليسكا الهدف الثاني للعالمي في الدقيقة (39)، بتصويبة رائعة ملتفة من الجهة اليمنى من خارج منطقة الجزاء، أكتفى الحارس محمدي بمشاهدتها وهي تسكن شباكه.

شاهد فيديو اهداف النصر وابها في الدوري السعودي