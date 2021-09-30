مشاهدة البث المباشر لمباراة عمان والكويت تحت 23 عامًا رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لـ مشاهدة مباراة عمان والكويت تحت 23 عامًا على رابط يلا شوت، ضمن استعدادات الفريقين لتصفيات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، والمقرر إقامتها في أوزبكستان عام 2022.

تنطلق مباراة منتخب عمان ضد منتخب الكويت الودية اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و19:00 بتوقيت سلطنة عمان.

تنقل المباراة على شاشة القناة الرياضية العمانية، كما تنقل على قناة الكويت الرياضية، وينقلها لكم موقع الخليج 365 في بث مباشر لحظة بلحظة.

ويستعد منتخب عمان تحت 23 عامًا للعب 3 مباريات متتالية في نهاية شهر أكتوبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم آسيا للمنتخبات الأولمبية 2022.

وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة مباريات المجموعة الخامسة في تصفيات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، وتضم المجموعة الإمارات والهند وقرغيزستان.

وسيلعب المنتخب العماني أمام الهند يوم 25 أكتوبر، وبعد ثلاثة أيام أمام قرغيزستان، ثم مباراة القمة أمام الإمارات يوم 31 من الشهر نفسه.

أما المنتخب الكويتي الذي يستضيف مباريات المجموعة الرابعة فسوف يلاقي في هذه التصفيات منتخبات السعودية وبنغلادش وأوزبكستان أيام 25 و28 و31 من أكتوبر.

وانتهت آخر مواجهة ودية بين الكويت وعمان تحت 23 عامًا بالتعادل الإيجابي 1/1 يوم التاسع من سبتمبر 2018، وكانت عمان السباقة بالتسجيل في الدقيقة 42، لكن الكويت عدلت النتيجة في الدقيقة 62.

عمان 3-2 الكويت

ملعب السيب (سلطنة عمان)

مباراة ودية (تحضيرات تصفيات أمم آسيا 2022 تحت 23 عامًا)

جارية الآن

تشكيلة عمان تحت 23 سنة اليوم: ابراهيم الراجحي – يحيى الهديفي – سعود الحبسي – محمد السيم – قاسم مبارك – محمد البريكي – حمد وليد – هاني النعيمي – عمر الصلطي – حسين الشحري – وليد المسلمي.

أحداث المباراة

9″ هدف لصالح منتخب عمان عن طريق “حسين الشحري”

17″ هدف لصالح منتخب الكويت 1/1 عن طريق “بندر السلامة”

27″ هدف لصالح منتخب الكويت 2/1 عن طريق “سلمان البوس”

47″ هدف لصالح منتخب عمان 2/2 عن طريق “عوش الشحري”

71″ هدف لصالح منتخب عمان 2/3 عن طريق “البراء المعولي” (ركلة جزاء ضد حارس مرمى الكويت)