تشكيلة النصر الأساسية في مباراة اليوم أمام أبها في الدوري السعودي.. غياب حمدالله

تعرف على تشكيلة النصر الأساسية في مباراة اليوم أمام أبها ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي، والمقرر إقامتها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، بداية من الساعة 15:35 بتوقيت جرينتش، 17:35 بتوقيت مصر، 18:35 بتوقيت السعودية.

يدخل المدير الفني المؤقت مارسيلو سالازار مباراة اليوم بنواف العقيدي في حراسة المرمى بدلاً من وليد عبد الله، وأمامه الثنائي عبد الإله العمري و علي لاجامي في محور الدفاع، فيما يلعب سلطان الغنام على اليمين، ومحمد قاسم على اليسار.

وفي وسط الميدان، دفع مدرب نادي النصر بالثنائي عبد الله الخيبري و علي الحسن في محور وسط الميدان، وأمامهم الثلاثي جلال ماشاريبوف و أندرسون تاليسكا و عبد الفتاح عسيري.

وفي المقدمة، وفي ظل استبعاد المهاجم عبد الرزاق حمد الله من قائمة المباراة، فيعتمد مدرب نادي النصر في مباراة اليوم على المهاجم الكاميروني فينسينت أبو بكر لقيادة هجوم العالمي أمام أبها.

تشكيلة النصر الأساسية في مباراة اليوم أمام أبها في الدوري السعودي

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبد الإله العمري، علي لاجامي، محمد قاسم

وسط الميدان: علي الحسن، عبد الله الخيبري، جلال ماشاريبوف، عبد الفتاح عسيري، أندرسون تاليسكا

خط الهجوم: فينسينت أبو بكر