البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين مارسيليا وجالطة سراي في الدوري الاوروبي رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة مارسيليا الفرنسي وجالطة سراي التركي، في الجولة الثانية ببطولة الدوري الاوروبي «اليورباليج»، ضمن مباريات اليوم الخميس 30-9-2021.

يأمل فريق مارسيليا مصالحة جماهيره عندما يستقبل جالطة سراي على ملعب فيلودروم، ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة في الدوري الاوروبي، والتي تضم لاتسيو الإيطالي ولوكوموتيف موسكو الروسي.

بدأ مارسيليا مشواره في الدوري الاوروبي بتعادل مخيب أمام لوكوموتيف موسكو، حيث كان متقدمًا بهدفٍ دون رد حتى الدقيقة (89)، والتي خطف فيها الفريق الروسي هدف التعادل، ليتقاسم الفريقين نقاط المباراة.

كما تعرض مارسيليا للخسارة أمام لانس في آخر مبارياته بالدوري الفرنسي قبل مواجهة اليوم بنتيجة (3-2)، والتي تعد الأولى على ملعبه فيلودروم منذ فبراير من العام الجاري.

وبغض النظر عن غياب المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس، يخوض مارسيليا مباراة اليوم بصفوف مكتملة بقيادة صانع الألعاب الفرنسي ديميتري باييت، والمهاجم السنغالي بامبا دينج.

على الجهة المقابلة، تمكن جالطة سراي من خطف النقاط الثلاث من لاتسيو الإيطالي في الجولة الافتتاحية، بهدفٍ دون رد جاء بطريقة كوميدية بعد خطأ فادح من الحارس الألباني توماس ستراكوشا.

وتلقى جالطة سراي هزيمتين متتاليتين في الدوري التركي بعد فوزه على لاتسيو، ولكنه استعاد توازنه يوم الأحد الماضي بتحقيق الفوز على غوزتبه بهدفين مقابل هدف واحد.

وسيسعى جالطة سراي إلى تحقيق الانتصار على مارسيليا اليوم من أجل الابتعاد بصدارة ترتيب المجموعة النارية قبل مواجهة لوكوموتيف موسكو ذهابًا وإيابًا، أو على الأقل الخروج بالتعادل.

وسيفتقد جالطة سراي جهود نجمه التركي أردا توران للإصابة بالإضافة إلى أوغولكان تشاغلايان، أيتاش كارا، والبرازيلي جوستافو أمارو، والنرويجي عمر العبدلاوي.

ويدير مباراة مارسيليا وجالطة سراي اليوم الحكم البولندي «بافيل راكزوفسكي»، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، وينقل البث مباشر على قناة بي إن سبورتس بريميوم 3، بصوت المعلق الرياضي المصري «علي محمد علي».