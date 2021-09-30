البث المباشر | مشاهدة مباراة القوة الجوية ونفط ميسان في الدوري العراقي رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة القوة الجوية ونفط ميسان في الدوري العراقي، في أحدى مباريات اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021.

يستقبل القوة الجوية نظيره نفط مسيان على ملعب الشعب الدولي بمدينة بغداد ضمن الجولة الثالثة من الدوري العراقي، والتي سيسعي من خلالها الصقور الى تحقيق الفوز الثالث على التوالي في المسابقة.

ويخوض حامل اللقب فريق القوة الجوية مباراته الثالثة في الدوري العراقي بالموسم الجديد 2021-2022، حيث كان قد فاز في الجولة الاولى امام القاسم بهدف نظيف، قبل أن يفوز خارج ملعبه بالجولة الثانية امام سمراء بهدفين دون رد.

على الجانب الآخر كانت بداية نفط ميسان ضعيفة حيث تعادل في الجولة الاولى امام النفط بدون اهداف، وفي الجولة الثانية تلقى هزيمة امام نفط الوسط بهدفين دون مقابل، ويقبع في المركز الـ 18 بجدول الترتيب برصيد نقطة.

ويغيب اليوم عن صفوف القوة الجوية كرار نبيل ومصطفي محمد وضرغام اسماعيل بسبب الإصابة، كما يغيب لوئ العاني بسبب وعكة صحية، بالأضافة الى غياب رودريجو لعدم الجاهزية البدنية.

يذكر ان لقاء الفريقان في الموسم الماضي من الدوري العراقي الممتاز قد شهد فوز القوة الجوية ذهاباً بنتيجة 3-1، وإياباً برباعية نظيفة.

تنطلق صافرة بداية مباراة القوة الجوية ونفط ميسان في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم “سالم عامر”.

وينقل بث مباشر مباراة القوة الجوية ونفط ميسان في الدوري العراقي الممتاز على قناة الشباب الرياضية بصوت المعلق الرياضي “علي لفتة”.