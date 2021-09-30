البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين النصر وابها في الدوري السعودي بث يلا لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا لايف لمشاهدة مباراة النصر وابها في الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان”، ضمن مباريات اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021.

يحتضن استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) معقل نادي أبها مباراته ضد نادي النصر بحضور جماهيري محدد، ضمن إطار منافسات الجولة السابعة في الدوري السعودي للمحترفين.

تنطلق صافرة بداية مباراة النصر وابها في تمام الساعة 17:35 بتوقيت مصر، 18:35 بتوقيت السعودية، 15:35 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة النصر وابها في الدوري السعودي على قناة Ssc 1 ويتولى مهمة التعليق عليها كلا من المعلق “فهد العتيبي” والمعلق “عيسى الحربين

يسعي الفريقان خلال مباراة اليوم الى تعويض النقاط المفقودة خلال الجولات الماضية وحصد الثلاث نقاط الثمينة للتقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي 2021-2022.

تخوض كتيبة العالمي مواجهته امام ابها من أجل الصعود خطوة أو أكثر خلال جدول ترتيب الدوري السعودي. الأمر الذي قد يقلب موازين ترتيب المسابقة في حالة تعثر أحد الأندية التي تسبق النصر بفارق نقطة واحدة فقط أو نقطتين.

في المقابل سيحاول أبها جاهداً الخروج من منطقة الخطر التي قد تدفعه للهبوط وذلك بعد أن وقع فالمركز قبل الأخير من ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويعتبر أضعف خط دفاع في البطولة حتى الآن حيث استقبلت شباكه 15 هدف.

ويحتل النصر المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 9 نقاط، حصدهم العالمي من 3 انتصارات، وتعادلين، بينما يتواجد ابها في المركز الخامس عشر (قبل الأخير) برصيد 4 نقاط، جمعهم من فوز وحيد، وتعادل، بينما تعرض لأربع هزائم.

الجدير بالذكر ان الفريقان لم يلتقيا في بطولة الدوري السعودي للمحترفين سوى في 8 مباريات، تمكن خلالهم النصر من الفوز في 3 مباريات. بينما تمكن أبها من الفوز في مبارتين. وخيم التعادل بينهما في 3 مواجهات.