البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين الهلال والحزم في الدوري السعودي رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة الهلال والحزم في الجولة السابعة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، ضمن مباريات اليوم الخميس 30-9-2021.

يحل نادي الهلال ضيفًا ثقيلًا على الحزم، في ملعب نادي الحزم بمدينة الرس، ضمن الجولة السابعة في الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022.

وسيسعى الهلال إلى العودة لسكة الانتصارات في دوري المحترفين بعد تعادله في الجولة الماضية مع الشباب بنتيجة (2-2)، وذلك لمواصلة ملاحقته للمتصدر اتحاد جدة.

ويتواجد الهلال في المركز الثاني بجدول الترتيب وفي رصيده 11 نقطة، ويفصله نقطتين عن الصدارة، وسجل لاعبوه 8 أهداف، واستقبلت شباكه 5 اهداف.

وخاض الهلال مباراة أقل رفقة نادي النصر في مسابقة الدوري المحلي، بسبب إنشغال الفريقين بمنافسات دوري أبطال آسيا، حيث لعب الزعيم 5 مباريات، فاز في 3 مناسبات، وتعادل في مباراتين.

ويغيب عن الهلال في مباراته أمام الحزم، الثنائي سالم الدوسري وآندريه كاريلو بسبب الإصابة، كما أن مشاركة علي البليهي في محل شك، بينما استعاد خدمات ناصر الدوسري وسلمان الفرج.

في المقابل، استفاق نادي الحزم في الجولتين الماضيتين، ونجح في تحقيق انتصاره الأول هذا الموسم على حساب أبها بنتيجة (2-0) في الجولة الخامسة، وكرر الأمر ذاته أمام الفتح في الجولة الماضية ولكن بنتيجة (1-0)، ويأمل مواصلة استفاقته بالخروج بنتيجة إيجابية من أمام الهلال.

وبالعودة إلى الوراء، بدأ الحزم مشواره في الدوري السعودي 2021/2022، بتعادلين متتاليين أمام التعاون وأهلي جدة، قبل أن يتلقى هزيمتين متتاليتين على يد الرائد والشباب، ويتواجد حاليًا في المركز الثامن بجدول الترتيب وفي رصيده 8 نقاط.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والحزم اليوم بالدوري السعودي، في تمام الساعة 20:20 بتوقيت السعودية، 19:20 بتوقيت مصر، 17:20 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الهلال والحزم على قناة Ssc 6 SD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، بصوت المعلق الرياضي السعودي «عبد الله الغامدي».

الهلال – الحزم

ملعب نادي الحزم

الدوري السعودي (الجولة 7)

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تشكيلة الحزم الاساسية اليوم: مليك عسلة – عبدالرحمن الدخيل – هيغلو نيريس – فهد العبيد – اليسون فيريرا – حمد العبدان – سعود زيدان – تياجو رودريجو – موحا – كارلوس ستراندبيرج.

تشكيلة الهلال الاساسية اليوم: عبدالله المعيوف – مدالله العليان – جانج هيون سو – متعب المفرج – ياسر الشهراني – جوستافو كويلار – ناصر الدوسري – سلمان الفرج – موسى ماريجا – لوسيانو فييتو – بافيتيمبي جوميز.