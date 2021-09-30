البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين الاتفاق والفتح في الدوري السعودي رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة الاتفاق والفتح في الجولة السابعة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، ضمن مباريات اليوم الخميس 30-9-2021.

سيبحث نادي الاتفاق عن تحقيق انتصاره الثاني هذا الموسم في الدوري السعودي عندما يستقبل نظيره «الفتح» على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)، ضمن منافسات الجولة السابعة.

وجاء انتصار فريق الاتفاق الوحيد في الجولة الافتتاحية على حساب الباطن، تعادل بعدها في 3 مباريات متتالية، وتعرض لهزيمتين متتاليتن، آخرها في الجولة الماضية أمام الصاعد حديثًا «الطائي».

ويتواجد الفرسان في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وفي رصيده 6 نقاط، وسجل لاعبوه 12 هدفًا، واستقبلت شباكه 14 هدفًا، كثالث أسوأ خط دفاع في المسابقة المحلية حتى الآن.

على الجهة المقابلة، يطمح نادي الفتح إلى تحقيق الانتصار الغائب منذ جولتين، بعدما تعادل مع أهلي جدة في الجولة الخامسة وخسر أمام الحزم في الجولة الماضية.

وقبل ذلك، تلقى الفتح هزيمته الأولى في الجولة الافتتاحية على يد الرائد، وتعادل بعدها مع الفيحاء، قبل أن يحقق انتصارين متتاليين على حساب الشباب والباطن.

ويحتل الفتح المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط، وسجل لاعبوه 6 أهداف فقط، بينما تلقت شباكه 4 أهداف، كأقوى خط دفاع مناصفة مع الفيحاء.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتفاق والفتح اليوم بالدوري السعودي، في تمام الساعة 20:20 بتوقيت السعودية، 19:20 بتوقيت مصر، 17:20 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الاتفاق والفتح على قناة Ssc 5 SD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، بصوت المعلق الرياضي السعودي «راشد الدوسري».