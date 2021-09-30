شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة التنسيقية للانتخابات تؤيد قرار سموحة باستبعاد محمد مجاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت اللجنة التنسيقية المشرفة على انتخابات الاتحادات والأندية الرياضية ، تأييد قرار مجلس إدارة نادى سموحة باستبعاد محمد مجاهد المرشح على رئاسة النادي من الانتخابات المقبلة، المزمع إقامتها فى 29 أكتوبر المقبل.

وأكدت اللجنة أن قرار مجلس إدارة سموحة باستبعاد محمد مجاهد من كشوف المرشحين صحيح طبقا للائحة النادي الداخلية التي اعتمدت في العام 2017، والتي تنص على منع أي شخص لديه أعمال داخل النادي من الترشح، حيث اعترض محمد مجاهد مؤكدا أن الأعمال كانت قبل صدور اللائحة، قبل أن تتأكد اللجنة أنه تم إسناد أعمال له عام 2018 بعد صدور اللائحة.

وكانت إدارة نادي سموحة قامت بإرسال كشوف بأسماء المرشحين فى الانتخابات المقبلة لمجلس إدارة النادي للجنة الأولمبية المصرية، والمزمع عقدها فى التاسع والعشرين من أكتوبر المقبل.

ويتنافس 67 مرشحًا على 7 مقاعد في انتخابات سموحة منهم 6 مرشحين على مقعد رئيس النادي، و6 مرشحين آخرين على منصب نائب رئيس النادي، بالإضافة إلى 48 مرشحًا على 4 مقاعد لعضوية المجلس فوق السن، و7 مرشحين لمقعد واحد بالمجلس للعضوية تحت السن، حسب بيان صادر عن النادي السكندري.

ويتنافس 6 مرشحين على رئاسة نادي سموحة، أما على منصب عضوية مجلس الإدارة فوق السن وعددهم أربع مقاعد لتقدم للترشح بعدد ثمانية وأربعين عضو للفوز بأربع مقاعد لعضوية مجلس الادارة ، كما جاء فى المتقدمين لمنصب عضو مجلس إدارة تحت السن وعددهم سبعة مرشحين .