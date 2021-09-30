شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن الظهور الاول للفراعنة مع كيروش أمام ليبريا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الوطني الأول للظهور اليوم الخميس، بشكل جديد تحت قيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش الذي تولى المهمة الفنية للفراعنة خلفًا لحسام البدري، حيث يخوض الفراعنة مواجهة ودية أمام نظيره الليبيري على ستاد برج العرب بالإسكندرية فى التاسعة مساءاً ، ويواجه الفراعنة نظيره الليبي يومي 8 و11 أكتوبر المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022 ونلقى الضوء فى السطور التالية عن كواليس مواجهة الليلة

س: متى تقام مباراة منتخب مصر مع ليبيريا ؟

ج: تقام مباراة مصر وليبيريا اليوم، الخميس، في تمام الساعة الساعة 9 بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة “أون تايم سبورت”.

س: ما هو الهدف من المباراة الودية أمام ليبيريا؟

ج: تجربة اللاعبين والتعرف عليهم من جانب المدير الفنى الجديد كارلوس كيروش خاصة وأنه تم تعيينه منذ فترة قليلة.

س: ما هى المواجهات المقبلة للفراعنة فى تصفيات المونديال؟

ج: يخوض منتخب مصر مباراتين ضد ليبيا في ذات التصفيات فى أكتوبر المقبل الأولى بالقاهرة والثانية فى بنغازى، قبل خوض الجولتين قبل الأخيرة، والأخيرة، ضد أنجولا خارج الديار والجابون في مصر.

س: ما هى التحديات التى تنتظر الفراعنة عقب تصفيات المونديال؟

ج: يخوض منتخب مصر غمار كأس العرب، ثم كأس أمم أفريقيا التى وقع الفراعنة في مجموعة تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين مصر وليبريا ؟

ج: مباراة مصر وليبيريا الليلة تحمل الرقم 6 فى تاريخ مواجهات المنتخبين التى بدأت قبل أكثر من 32 عاماً وشهدت تكافؤا واضحا رغم فارق التاريخ والحاضر بينهما، وحقق الفراعنة ثلاثة انتصارات مقابل فوزين لمنتخب ليبريا بينما يتفوق المنتخب الوطنى فى عدد الأهداف بتسجيل 7 أهداف مقابل هدفين فقط لبلد "الملك" جورج ويا اللاعب الأفريقى الوحيد الذي توج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 1995.

س: كيف انتهت أخر مواجهة جمعت الفراعنة مع ليبريا ؟

ج: كانت آخر مواجهة ودية لمنتخب مصر، أمام نفس المنتخب (ليبيريا) والتي كانت في عهد حسام البدري، يوم 7 نوفمبر 2019، وفاز منتخب مصر بهدف دون رد أحرزه حمدي فتحي.

س: ماهو التشكيل المتوقع للفراعنة أمام ليبريا ؟

ويبدو التشكيل المتوقع لمنتخب مصر فى ودية ليبيريا مكون من : "محمد الشناوى وأحمد فتوح وأيمن أشرف ومحمود حمدى الونش وأكرم توفيق وعمرو السولية وطارق حامد وأحمد سيد زيزو وعبد الله السعيد ومصطفى فتحى ومحمد شريف".

س: ماهو قوام قائمة منتخب مصر لمباراة ليبريا ؟

ج: تضم قائمة منتخب مصر المحلية لمباراة ليبيريا الودية، 24 لاعبا هم: فى حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو) ، المدافعون: أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد حمدى ( بيراميدز ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي)، لاعبو الوسط: حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)، المهاجمون: محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).

س: ماهو الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر ؟

يضم الجهاز الفني المعاون ضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربًا، وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى، ووائل جمعة مديرًا للمنتخب، ومحمد صلاح مديرًا إداريًا، مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا ويضم معه: أحمد مطر أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ومصطفى صدقي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وبدر إمام أخصائي التأهيل، ومحمد أحمد محمود أخصائي التدليك.

س: ماذا قدم كيروش فى أخر تجربة تدريبية ؟

ج: كانت آخر تجارب كيروش عندما تولى تدريب المنتخب الكولومبي في فبراير 2019، إلا أنه اكتفى بخوض 18 مواجهة، فاز في 9 منهم وتعادل 4 مرات وخسر 5 لقاءات.

س: ماهى أهم انجازات كروش فى عالم التدريب؟

ج: خلال مسيرة كيروش حقق بطولة كأس السوبر الإسبانى مع ريال مدريد وكأس البرتغال وكأس السوبر البرتغالى مع سبورتينج لشبونة وكأس العالم تحت 20 عاما مرتين مع منتخب البرتغال، كما ذاع صيت "كيروش" مبكرا منذ أن كان مدربا لمنتخب البرتغال بمختلف الأعمار فمع حصوله على بطولة أوروبا 1989 عين فى نفس العام ليقود البرتغال تحت 20 عاما فى كأس العالم الذى حصل عليه أيضا بالإضافة للفوز بنسخة 1991.