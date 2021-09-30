الامارات | 5 مهام صعبة تنتظر تدخلاً عاجلاً من وزير الرياضة العراقي عدنان درجال

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مهام صعبة تنتظر تدخلاً عاجلاً من وزير الرياضة العراقي عدنان درجال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع وزير الرياضة والشباب العراقي التغلب على عدد من المعوقات التي تواجه الكرة العراقية بصفته رئيسا لاتحاد الكرة العراقي يتقدمها رفع الحظر عن الملاعب العراقية لتعود تلعب منتخبات وأندية العراق على أرضها وأمام جمهورها وقيادة "أسود الرافدين" للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، فضلاً عن إدارة النجاح في تنظيم دورة الخليج العربي "خليجي 25، وإشهار الاحتراف وتشكيل رابطة المحترفين والعمل على انهاء الديون المالية المتعلقة في الأندية العراقية.

التأهل للمونديال

اعتبر الوزير عدنان درجال مهمة تأهل أسود الرافدين للعب في كأس العالم المقبلة من أهم ما يجب عليه عمله خلال الفترة الحالية لرئاسته لاتحاد الكرة العراقي لما يعد ذلك نجاحا منتظراً منذ العام 1986 وهي آخر مرة لعب بها اسود الرافدين في كأس العالم، وكانت أولى خطواته التعاقد مع مدرب دولي كبير وهو الهولندي ادفوكات اضافة الى توفير متطلبات استعداد المنتخب بشكل جيد للمباريات وبالرغم من صعوبة المهمة لكن درجال يرى انها خطوة مهمة يجب ان تتخذ على الفور على امل نجاحها خصوصا وانها ستضع اساسات مستقبلية رصينة.

رفع الحظر

يدرك الوزير درجال أن رفع الحظر بشكل نهائي عن الملاعب العراقية والذي يفرضه الاتحاد الدولي (الفيفا) لعدة اسباب ومنها عدم توفر الأمان والإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا ولذلك ولهذا الغرض عقد اجتماعات مهمة مع وفد وصل مدينة البصرة مؤخرا بحث من خلاله الاليات التي بموجبها سيتم اعادة لعب اسود الرافدين على ارضه بداية من ملاعب البصرة وتلقى تطمينات بان الفيفا سيدرس ذلك بشكل فوري ودقيق للحد من المشكلة وان انطباعات "الفيفا" تعد جيدة.

ديون الأندية

تبلغ ديون الأندية العراقية 14 مليار دينار عراقي (نحو 96 مليون دولار امريكي) تعود للاعبين والمدربين وجهات أخرى ويتوجب على هذه الاندية تسديدها لتجنب عقوبة الاتحاد الاسيوي مما لايسمح لها بالمشاركة في البطولات، وهي من الامور الملحة التي يتوجب على عدنان درجال لايجاد حلول لها وبالفعل التقى بممثلي الاندية لتدارس الحلول الممكنة، ‏وإيجاد آلية لانهاء الديون المالية.

خليجي 25

يرى رئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال ان استضافة مدينة البصرة التي تطل على شط العرب لمنافسات دورة الخليج العربي " خليجي 25" حدث رياضي مهم لابد من استضافته لاهميته الكبيرة للكرة العراقية والعربية الخليجية لذلك قام بجهود كبيرة بالتنسيق مع الاتحادات الخليجية على تثبيت حق العراق باقامة البطولة في ملاعبه الاستعداد الامثل لها كمهمة يتطلع الى النجاح بها بشكل مميز.

إشهار رابطة المحترفين

أعلن عدنان درجال ضمن توجهاته الانتخابية قبل الفوز برئاسة اتحاد كرة القدم العراقي عن تطلعاته لإشهار دوري المحترفين في الموسم 2022-2023، وذلك عبر رابطة المحترفين لأهمية ذلك في تطور الكرة العراقية الا ان هذا التوجه يصطدم بمشاكل كثيرة يتطلع درجال الى حلها ومنها وجود 24 فريق يلعب في الدوري الممتاز، ويتوجب تقليل هذا العدد كما اعلن عن ذلك رئيس لجنة المسابقات ليمضي مشروع المحترفين بشكل صحيح وهو مما يعني يحتاج الى سنتين على أقل تقدير.

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