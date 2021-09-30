الدوري السعودي للمحترفين...تعرف على موعد مباراة الاتحاد والأهلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تتجه الأنظار نحو ملعب الأمير عبدالله الفيصل، مساء يوم الجمعة لمتابعة ديربي جدة المرتقب بين الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين.



ويعود ملعب الأمير عبدالله الفيصل لاستضافة المباريات بعد غياب دام 9 سنوات كاملة، انطلاقا من الديربي بين قطبي مدينة جدة؛ الاتحاد والأهلي.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 13 نقطة قبل انطلاقة الجولة 7، بينما يحل الأهلي بالمركز الـ12 وجمع 5 نقاط فقط حتى الآن.

يواجه الاتحاد نظيره وجاره الأهلي في ديربي جدة، في قمة الجولة السابعة من عمر المسابقة.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الثامنة و20 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة و20 دقيقة بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2021-2022 عبر قنوات SSC ومنصة شاهد الإلكترونية.

ومن المقرر أن تنقل المباراة على الهواء عبر قناتي SSC 1 HD/SD، ويسبقها استوديو تحليلي لشرح نقاط قوة وضعف الفريقين.