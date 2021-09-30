قبل موقعة أكتوبر .. موسيماني يطلب تقرير عن الحرس الوطني بطل النيجر

الشارقة - اميمة ياسر - طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من موسى ماتلابا محلل الأداء تقرير واف عن فريق الحرس الوطني بطل النيجر، والذى سيواجهه الأهلي يوم 16 أكتوبر المقبل في افتتاح مشواره بدوري أبطال إفريقيا في النسخة الجديدة من البطولة القارية 2021 / 2022.

ويرغب موسيماني في التعرف على منافسه الإفريقي من خلال تقطيع محلل الأداء الفيديوهات الخاصة بشرح طريقة لعب الفريق المنافس وكذلك طريقته في تحضير الهجمة والاستحواذ على الكرة، بالإضافة إلى تقطيع للفيديوهات أثناء وضعية الدفاع وكذلك وضعية الهجوم، والتعرف على أبرز اللاعبين في صفوف الفريق المنافس.

ويرغب موسيماني في الوقوف على عناصر القوة والضعف في صفوف بطل النيجر قبل السفر إلى نيامي لمواجهة الحرس الوطني وتحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الذهاب قبل خوض موقعة الإياب بالقاهرة.