عمار حمدي يوضح حقيقة غضبه من عدم المشاركة مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

نفى لاعب النادي الأهلي، عمار حمدي، ما يتردد عن غضبه من عدم مشاركته مع فريقه عقب عودته لناديه.

وكان الأهلي قد أعلن عودة لاعبه عمار حمدي لصفوفه عقب انتهاء فترة إعارته لصفوف نادي الاتحاد السكندري.

وأشار حمدي، عبر حساباته بمواقع التواصل،اليوم الخميس، إلى أن مايتردد خلال الفترة الماضية من اعتراضه على عدم مشاركته واشتراطه المشاركة لا أساس له من الصحة.

وشدد لاعب الأهلي، على أنه يجتهد ويترك الأمر "على ربنا"، قائلاً:"أنا تحت أمر النادي في أي وقت ولايمكن أن أضع شروطًا لأنني من ابناء النادي وقبل ما أكون لاعبًا فأنا أشجع الأهلي من صغري وأحبه جدًا".

وأتم اللاعب تصريحاته بتوجيه الشكر لجماهير ناديه؛ كونهم السبب بعد الله فيما وصل له، قائلاً:"مهما تحدثت عنهم لن أوفيهم حقهم".

يُذكر أن عمار حمدي لم يُشارك مع الأهلي في أي مباراة رسمية منذ عودته من الإعارة لنادي الاتحاد.