موسيماني في عام.. قطار أفريقي يخرج عن القضبان المحلية (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

منذ عام تقريبًا وتحديدًا في 1 أكتوبر 2020، أعلن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب التعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لقيادة الفريق الأحمر بعد مسيرة ناجحة حققها المدرب رفقة صنداونز.

موسيماني تولى قيادة الأهلي بدلاً من السويسري رينيه فايلر بعد فسخ عقده بالتراضي مع إدارة القلعة الحمراء لظروف أسرية.

تعيين موسيماني كان أمامه العديد من المهام الأساسية والتي كانت أهمها الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا خاصة أن الفريق وصل إلى دور نصف النهائي وقتها.

- ماذا حقق موسيماني مع الأهلي؟

موسماني على الصعيد المحلي استطاع أن يُكمل نهاية الموسم بعدما حسم الفريق الأحمر لقب بطولة الدوري مبكرًا مع مدربه السابق رينيه فايلر.

وعلى مستوى كأس مصر، بدأ مشواره من خلال الفوز على فريق أبو قير للأسمدة (2-1) بدور الثمانية، والاتحاد السكندري بنفس النتيجة، والفوز بلقب كأس مصر على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة في وقته الأصلي والإضافي بنتيجة (1-1).

المهمة الأفريقية كانت هيّ الأبرز عند موسيماني، فالأخير قاد الأهلي منذ دور نصف النهائي وتحديدًا في مرحلة الذهاب والتي كانت ضد الوداد البيضاوي المغربي.

الأهلي في الذهاب وخارج قواعده على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" فاز بهدفين دون رد، قبل أن يرد في الإياب بالفوز في القاهرة بنتيجة (3-1).

النهائي كان ناريًا ليسمى بـ"نهائي القرن" بعدما ضرب الفريق الأحمر موعدًا مع غريمه التقليدي الزمالك الذي فاز على الرجاء البيضاوي المغربي وقتها.

وبضربة "قفشة" استطاع الأهلي أن يفوز باللقب القاري التاسع في تاريخه، ليعيد موسيماني البطولة الأفريقية لخزائن الجزيرة بعد سنوات عجاف.

موسيماني أكمل المهمة بنجاح بعد الفوز باللقب الأفريقي وكأس مصر.

مهمة جديدة كانت أمام موسيماني في فبراير الماضي وتحديدًا في قطر من خلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي اختتم المشوار المونديالي بالفوز بالمركز الثالث وبرونزية لم تتحقق منذ إنجاز 2006 في جيل المدرب البرتغالي مانويل جوزيه.

مسيرة موسيماني استمرت في طريق النجاح من خلال الحصول على لقب كأس السوبر الأفريقي بالفوز على نهضة بركان المغربي في قطر بنتيجة (2-0).

وفي الموسم الحالي، عاد موسيماني من جديد ليواصل ضرباته أمام منافسه وهنا احتفظ باللقب الأفريقي بعد مسيرة ناجحة في البطولة القارية كان آخرها الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة (3-0) في المغرب.

موسيماني رغم الاحتفاظ باللقب الأفريقي، إلا أن الفريق الأحمر تعرض لسلسة ضربات محلية حيث خسر بطولة الدوري لصالح الزمالك بفارق أربع نقاط، كما واصل الفريق الأحمر خسارته للألقاب بهزيمة من طلائع الجيش بركلات الترجيح في بطولة السوبر المصري.

وأصبح أمام موسيماني مهمة الحفاظ على لقب كأس مصر بعد الوصول لدور الثمانية حيث سيواجه الفريق نظيره بيراميدز في ربع النهائي.

- ملف الصفقات:

في ولاية موسيماني قام الأهلي بعدة صفقات خلال صيف موسم (2020 - 2021) من خلال التعاقد مع بدر بانون قائد الرجاء البيضاوي المغربي وطاهر محمد طاهر وأحمد رمضان "بيكهام".

وفي فترة الانتقالات الشتوية، استجابت إدارة الأهلي لرغبة موسمياني في التعاقد مع مهاجم من خلال ضم والتر بواليا من الجونة.

الصيف الحالي شهد عدة صفقات من جانب الأهلي من خلال ضم كريم فؤاد من نجوم المستقبل، ومصطفى البدري من الإنتاج الحربي قبل إعارته إلى فيوتشر لمدة موسمين، ثم التعاقد مع الثلاثي الهجومي حسام حسن من سموحة ولويس ميكوسيني لاعب سيمبا التنزاني وأخيرًا بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي.

- إشاعات بالرحيل ورسالة الثقة:

في أعقاب خسارة لقب السوبر المصري ارتبط اسم بيتسو موسيماني بالرحيل عن الأهلي، إلا أن المدير الفني الجنوب أفريقي تلقى رسالة ثقة.

وكان الأهلي وجَّه رسالة لموسيماني عبر الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: "لا تنظر للخلف، نحن نثق بك".

وردّ موسيماني على حساب الأهلي عبر "تويتر" قائلا باللغة الإنجليزية: "بارك الله".

إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قامت عقب خسارة لقب السوبر بتغريم الجهاز الفني واللاعبين 300 ألف جنيه إلا أن موسيماني استجاب لقرار الإدارة الحمراء.

موسيماني وجه عدة رسائل لجماهير الأهلي عبر صفحته على "تويتر" :"الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي سيأتي بالضغط والضغوطات وجميع التحديات التي يواجهها فريقي في الأيام السبعة الماضية".

وأضاف: "لا شيء ثمين يأتي بالطريقة السهلة، لقد شاهدت هذه الأفلام من قبل، وكلها تنتهي بنفس الطريقة، ومن ثَم فهي الإثارة".

وقال موسيماني في تغريدة أخرى: "سنجري أيضًا تصحيحات في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز وسنكافح من أجل إعادته إلى منزله".

وأتم قائلا: "كان الأمر مؤلمًا للغاية، لكن هذا ما يمر به الأبطال".