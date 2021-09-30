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صلاح ينافس رونالدو على جائزة لاعب الشهر في بريميرليج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت رابطة ، المرشحين لجائزة لاعب شهر سبتمبر، والتي شهدت تواجد الدولي المصري محمد صلاح لاعب الإنجليزي.

وتواجد في القائمة 6 مرشحين هم: جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي، لاعب مانشستر يونايتد، أنتونيو روديجر لاعب ، آلان سانت-ماكسيمين لاعب نيوكاسل يونايتد، محمد صلاح لاعب ليفربول واسماعيلا سار لاعب واتفورد.

وخلال شهر سبتمبر خاض ليفربول 3 مباريات ببطولة الدوري الإنجليزي، كانت أمام ليدز يونايتد (فاز3-0)، كريستال بالاس (فاز3-0) وبرينتفورد (3-3).

وسجل صلاح 3 أهداف خلال الـ3 مباريات بواقع هدف في كل لقاء.

على الجانب الآخر، خاض يونايتد 3 مباريات ضد نيوكاسل (فاز4-1)، وست هام يونايتد (فاز2-1) وأستون فيلا (خسر1-0).

وسجل رونالدو 3 أهداف خلال الثلاث لقاءات بواقع هدفين في مرمى نيوكاسل وهدف في شباك وست هام.

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محمد العمدة

محمد العمدة

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