رسميًا.. الزمالك يتعاقد مع حارس ناشئين هويدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

حصل نادي الزمالك على توقيع حارس المرمى لفريق هويدي الفيوم معاذ علاء مواليد 2003، من أجل الانضمام للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأفاد الموقع الرسمي للزمالك، أن بدر حامد رئيس قطاع الناشئين والمدير الفني للقطاعات بنادي الزمالك، وقع مع الحارس الشاب لمدة خمس سنوات.

وأشار بدر حامد، إلى أن المفاوضات جاءت بعد التواصل مع حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي وإدارة نادي هويدي الفيوم.

وأضاف رئيس قطاعات الناشئين أن التعاقد مع الحارس جاء وفقًا للامكانيات الفنية التى يتمتع بها وستفيد النادي خلال المستقبل القريب.