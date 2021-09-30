قائمة المغرب.. تواجد بنشرقي استعدادًا لتصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، قائمة "أسود الأطلس" في إطار الاستعدادات لمباراتي غينيا بيساو إلى جانب مباراة غينيا والتي لم تلعب في الجولة الثانية ضمن إطار تصفيات كأس العالم بقطر 2022.

وشهدت القائمة تواجد النجم أشرف بنشرقي رفقة "أسود الأطلس"، حيث ستكون المواجهة الأولى ضد غينيا بيساو في المغرب خلال السادس من الشهر المقبل ضمن الجولة الثالثة ثم ستقام الجولة الرابعة في غينيا بيساو في التاسع من نفس الشهر.

وستقام مباراة غينيا والمؤجلة من الجولة الثانية في 12 من الشهر المقبل أيضًا بعد أن تأجلت نظرًا للأحداث السياسية التي شهدتها غينيا في الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي استطاع أن يبدأ مرحلة التصفيات بالفوز على منتخب السودان بهدفين دون رد.