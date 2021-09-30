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تقارير: برشلونة يؤجل حسم مصير كومان لما بعد لقاء أتلتيكو مدريد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، اليوم الخميس، إن خوان لابورتا رئيس نادي ، قرر تأجيل حسم مصير رونالد كومان مدرب الفريق الكتالوني لما بعد مباراة أتليتكو مدريد بالدوري الإسباني.

وتلقى برشلونة هزيمة ثانية بدوري أبطال أوروبا على يد بنفيكا البرتغالي بنتيجة 3-0، بعد ثلاثية بايرن ميونيخ بمجموعات تشامبيونزليج.

وعقب الهزيمة أمام بنفيكا، عقد لابورتا اجتماعا مع مساعديه استمر حتى الرابعة فجر اليوم الخميس، من أجل مناقشة مصير كومان وتحديد البدائل لخلافته.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية، أن لابورتا لا يرغب في اتخاذ قرارت عاجلة، مضيفة أن النادي جدد ثقته في المدرب الهولندي ومنحه فرصة أخرى حتى مباراة أتلتيكو مدريد بالليجا.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة مع أتليتكو مدريد يوم السبت المقبل (2 أكتوبر) على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة الثامنة من .

ويحتل برشلونة حاليا المركز السادس بجدول ترتيب الليجا برصيد 12 نقطة (لعب 6 مباريات، فاز في 3 وتعادل في 3).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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