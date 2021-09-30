بطلب من الفيفا.. اتحاد الكرة يخاطب الأندية بتحديد التعديلات المقترحة على اللائحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد إلى الأندية الأعضاء بالجمعية العمومية للاتحاد يطلب فيه موافاته بالتعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للعرض على الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA حسب طلبه.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد رد على طلب الاتحاد المصري برغبة الأندية الأعضاء بعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لإجراء تعديلات على اللائحة وتضمن الرد ثلاث نقاط هي:

أن اللائحة المراد تعديلها حديثة وتم إقرارها في جمعية عمومية بتاريخ 29 نوفمبر 2020 واعتمادها نهائيا من الاتحاد الدولي في 2 يونيو 2021.

يرى الاتحاد الدولي أن الخطوة المقبلة هي إجراء الانتخابات باعتبارها المهمة المتبقية من التكليفات التي حددتها للجنة المكلفة بإدارة الاتحاد.

يرغب الاتحاد الدولي في الاطلاع على التعديلات المقترحة على وجه التحديد في ظل الظروف المشار إليها في النقطتين السابقتين قبل المضي لإنجاز هذه الخطوة.

من جهته يسعى الاتحاد المصري للوفاء بمهمته بالدعوة إلى إجراء انتخابات لاختيار مجلس ادارة جديد، والوفاء بطلبات الأندية بخصوص اللائحة في الوقت نفسه.

وتضامن عدد كبير من أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، مؤخرا مع نادى النجوم فى شكواه ضد اللجنة التى تدير اتحاد الكرة حاليا، لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية الدولية.

واجتمع مؤخرا 51 ناديا، تمثل أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وقرروا في مذكرة رسمية عقد جمعية عمومية غير عادية للاتحاد خلال 15 يوما، بعد استيفاء هذا الطلب للنصاب القانوني.