قائمة المغرب لمباريات غينيا وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2022.. غياب تاعرابت وعودة فجر

قدم صباح اليوم الخميس، المدير الفني البوسني وحيد خاليلوزيتش، قائمة منتخب المغرب المستدعاة لمباريات غينيا وغينيا بيساو ذهاباً وإياباً في تصفيات كأس العالم 2022.

وشهدت القائمة استبعاد صانع ألعاب بنفيكا البرتغالي عادل تاعرابت، الذي اعتاد التواجد مع أسود الأطلس في الآونة الأخيرة، بينما تمت دعوة فيصل فجر لاعب سيفا سبور التركي مرة أخرى للمنتخب.

ووجه المدرب البوسني الدعوة لأول مرّة، لحارس مرمى تشيلسي الإنجليزي تحت 18 سنة “سامي التلمساني”، بجانب الثلاثي ياسين بونو و أنس الزنيتي و منير المحمدي.

واستمر تجاهل وحيد خاليلوزيتش لمجموعة من اللاعبين بسبب قناعاته الفنية، ابرزهم حكيم زياش و نصير المزراوي، بالإضافة إلى المهاجم يوسف العربي، بينما وجه الدعوة مرة أخرى، لمهاجم نادي العين الإماراتي سفيان رحيمي.

قائمة المغرب لمباريات غينيا و غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2022

حراسة المرمى : ياسين بونو، منير المحمدي، أنس الزنيتي، سامي التلمساني

خط الدفاع : نايف أكرد، رومان سايس، سفيان شاكلة، سامي مايي، أشرف حكيمي، سفيان الكرواني، آدام ماسينا، أيوب العملود.

خط الوسط : سفيان أمرابط، سليم أملاح، أيمن برقوق، فيصل فجر، عبدو الهروي، إلياس شاعير، عمران لوزا.

خط الهجوم : منير المحمدي، يوسف النصيري، سفيان بوفال، سفيان رحيمي، أشرف بنشرقي، أيوب الكعبي، زكريا أبو خلال، ريان مايي.