اجتماع حاسم في برشلونة حول مستقبل رونالد كومان

يعتبر بعد الآن، مستقبل المدير الفني الهولندي “رونالد كومان” في برشلونة على المحك وسط سلسلة من النتائج الكارثية للنادي الكتالوني.

وفاز برشلونة الآن بواحدة فقط من آخر أربع مباريات، وخسر أول مباراتين له في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وخسر رجال كومان 3-0 خارج ملعبهم أمام بنفيكا مساء الأربعاء، ليضيفوا الهزيمة إلى الخسارة 3-0 أمام بايرن ميونخ في المباراة الافتتاحية لدور المجموعات.

وتركت هذه الهزائم رونالد كومان على حافة الهاوية أكثر من أي وقت مضى، ما دفع إدارة النادي إلى تحديد موعد لاجتماع حاسم هذا الصباح في معقل البلوجرانا وفقاً لصحيفة سبورت الكتالونية.

وسيلتقي جوان لابورتا بعد وقت قصير من عودته من لشبونة مع ماتيو أليماني ورافا يوست وإنريك ماسيب هذا الصباح لمناقشة ما سيحدث بخصوص المدرب.

وحرص مجلس إدارة برشلونة على عدم التسرع في اتخاذ قرار بعد هزيمة الليلة الماضية، لكن اجتماع أزمة من نوع ما سيبدأ الآن، ومن المحتمل أن يتم تحديد مصير كومان، الذي يبدو مستقبله، موضع شك أكثر من أي وقت مضى.