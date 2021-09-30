بعد فضيحة بنفيكا.. جوان لابورتا يقصي كومان و يقابل لاعبي برشلونة!

يتعرض رونالد كومان لضغوط شديدة بعد زلة أخرى مع برشلونة، هذه المرة في دوري أبطال أوروبا، ما جعل رئيس النادي جوان لابورتا، يقصيه تماماً، ويقابل لاعبي الفريق دون مديرهم الفني.

وخسر برشلونة لقاءه الثاني على التوالي في مجموعات دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء، وخسر بثلاثية نظيفة أمام بنفيكا البرتغالي خارج أرضه.

وبات يتأخر البلوجرانا الآن بفارق أربع نقاط عن بنفيكا في المركز الثاني ويجلس في ذيل المجموعة التي تضم بايرن ميونخ الألماني ودينامو كييف الأوكراني.

ومن غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان كومان سيبقى لنهاية الأسبوع كمدرب لبرشلونة، ولكن في هذه الأثناء، قام جوان لابورتا بزيارة اللاعبين في غرف تبديل الملابس بعد الهزيمة القاسية وفقاً لصحيفة الآس الإسبانية.

وعزا رئيس برشلونة اللاعبين وطمأنهم بأن الوضع سيتم إصلاحه، بغياب رونالد كومان الذي كان غائباً في ذلك الوقت، حيث كان يمارس واجباته الإعلامية، ولذا كان لابورتا حريصًا على رفع الروح المعنوية للاعبين.

ووفقًا للتقرير ذاته، ليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس برشلونة بذلك وسط سلسلة صعبة من المشاكل في الآونة الأخيرة.

قد يشعر كومان أن هذا التصرف يقصيه نظرًا لدوره في اختيار اللاعبين بعد هذه الهزيمة، لكن في هذه المرحلة، الهولندي ليس في وضع يسمح له برفع الشكاوى.

ما هو مؤكد بعد الآن، هو أن رونالد كومان على حافة الهاوية في كامب نو، بعد أن فاز مرة واحدة فقط من آخر أربع مباريات للنادي الكتالوني في مختلف المسابقات.