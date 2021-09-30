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خمسة أرقام خالدة لكريستيانو رونالدو في دوري الأبطال

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محمد الفلاح - الخميس 30 سبتمبر 2021

استعرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، خمسة أرقام خالدة لكريستيانو رونالدو في دوري الأبطال، بعد أن تربع البرتغالي على عرش أكثر اللاعبين ظهورا في المسابقة القارية.

 

وخاض رونالدو، البالغ عمره 36 عاما، أمس الأربعاء، مباراته رقم 178 في ، عندما شارك في لقاء فريقه مانشستر يونايتد ضد فياريال في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليتخطى الرقم القياسي السابق لأكثر اللاعبين ظهورا في المسابقة، الذي كان بحوزة زميله السابق في ، حارس المرمى العملاق، الإسباني إيكر كاسياس (177 مباراة).

 

واحتفاء بهذا الإنجاز الجديد، نشر حساب "اليويفا" على موقع "تويتر"، خمسة أرقام خالدة حققها رونالدو في بطولته المفضلة:

 

1- رونالدو هو الأكثر مشاركة في دوري الأبطال: 178 مباراة.

 

2- الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا: 136 هدفا.

 

3- الأكثر تسجيلا للأهداف في موسم واحد بدوري الأبطال: 17 هدفا.

 

4- الأكثر تسجيلا للأهداف في الأدوار الإقصائية: 67 هدفا.

 

5- الأكثر فوزا في نهائي دوري أبطال أوروبا: 5 مرات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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