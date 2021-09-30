الامارات | معلومة صادمة لجمهور برشلونة.. 4 مرشحين لخلافة كومان بينهم "فاشل"

شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة صادمة لجمهور برشلونة.. 4 مرشحين لخلافة كومان بينهم "فاشل" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل برشلونة الإسباني رقماً قياسياً سلبياً بعد خسارته الثقيلة الثانية على التوالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فبعد جولة أولى محبطة والخسارة بثلاثية نظيفة أمام بايرن ميونيخ، سقط الفريق الكاتالوني في الجولة الثانية، الأربعاء، أمام بنفيكا البرتغالي بالنتيجة نفسها.

وتعتبر الهزيمة تاريخية لبرشلونة الذي لم يخسر إطلاقاً بأول مباراتين في جميع المشاركات السابقة في دوري أبطال أوروبا، بحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، التي تناولت المعلومة الصادمة بحزن، مثلما عبرت عن استياءها من مرارة هزيمة برشلونة أمام بنفيكا، وقالت: "برشلونة بلا نقاط!".

وفقد برشلونة وعيه الكروي في المباراتين الماضيتين بدوري الأبطال، وتلقى ستة أهداف على التوالي، في وقت يطالب جمهوره بإقالة المدرب الهولندي رونالد كومان من منصبه على الفور قبل الموقعة الكبرى أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني السبت المقبل.

من جهتها، كشفت وسائل الإعلام الإسبانية بأن أربعة مدربين مرشحين لخلافة كومان، وهم: الإسباني روبرتو مارتينيز (مدرب المنتخب البلجيكي)، الإيطالي أندريا بيرلو (أسطورة الكرة الإيطالية ومدرب يوفنتوس السابق)، الإسباني تشافي هيرنانديز (لاعب برشلونة السابق والمدرب الحالي للسد القطري)، والأرجنتيني مارسيلو غالاردو (النجم الأرجنتيني السابق).

ويعتبر تشافي أكثر المدربين المرغوب من قبل إدارة برشلونة تسلمه للمهمة، خصوصاً أنه يحظى بتعاطف كبير في غرفة الملابس، أما أندريا بيرلو اللاعب الأسطوري في ميلان ثم يوفنتوس والذي يتمتع بسيرة قوية لاعباً لكنه فشل مدرباً ليوفنتوس الإيطالي في الموسم الماضي ليتم إقالته خصوصاً أن الفريق فقد لقب الدوري وحجز مقعداً بشق الأنفس بدوري أبطال أوروبا بحلوله رابعاً على لائحة الترتيب وودع دوري أبطال أوروبا مبكراً بالدور ثمن النهائي، قبل أن يحفظ ماء وجهه بالفوز بكأس إيطاليا، مما جعل الصحف الإيطالية ومنها "لاغازيتا" تصفه بـ"المدرب الفاشل".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news