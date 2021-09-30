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البرتغالي كريستيانو رونالدو يحطّم رقماً قياسياً في دوري الأبطال

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محمد الفلاح - الخميس 30 سبتمبر 2021

أهدى البرتغالي كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد الإنكليزي فوزاً في النفس الأخير على ضيفه فياريال الإسباني 2-1 أمس الأربعاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لمسابقة .

 

وكان لرونالدو حصة أخرى في هذه المباراة، إذ حطّم البرتغالي رقماً قياسياً جديداً ليصبح أكثر اللاعبين ظهوراً في المسابقة القارية مع 178 مباراة.

 

وتخطى البرتغالي الذي بدأ مشواره قبل 18 عاماً في دوري الأبطال وتحديداً في الأول من أكتوبر 2003 عندما خسر مع يونايتد 1-2 على أرض شتوتغارت الألماني، زميله السابق في الإسباني حارس المرمى العملاق إيكر كاسياس.

 

ورونالدو هو الهداف التاريخي للمسابقة التي ظفر بلقبها خمس مرات، برصيد 135 هدف متقدماً على الذي سجل الثلاثاء هدفه الـ121 ضد مانشستر سيتي الإنكليزي (2-صفر).

 

ورونالدو أيضاً هو اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف في موسم واحد في دوري أبطال أوروبا، وذلك حينما أحرز 17 هدفاً مع ريال مدريد الذي فاز بلقبه العاشر حينها في العام 2014.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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