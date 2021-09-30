الامارات | "أين ميسي؟" تحطم قلب صغير برشلونة فاتي (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن "أين ميسي؟" تحطم قلب صغير برشلونة فاتي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للأرجنتيني الدولي نيكولاس أوتامندي مدافع بنفيكا البرتغالي يوجه خلاله كلمات محبطة لفتى برشلونة الإسباني الواعد أنسو فاتي خلال مباراة الفريقين، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا وانتهت بخسارة مذلة للنادي الكاتالوني بثلاثية نظيفة.

وأظهر المقطع المصور من المباراة أوتامندي وهو يسخر ويتنمر على فاتي، وقال له: "من أنت؟ هل أنت ليو (ميسي)؟"، في إشارة إلى رحيل النجم الكبير وعدم قدرة فاتي ورفاقه على تعويض الأسطورة لاسيما أن إدارة برشلونة منحت فاتي القميص رقم 10 ليصبح خليفة لميسي في برشلونة.

يذكر أن ميسي رحل عن برشلونة في مشهد مثير لدهشة الجماهير الكاتالونية متجهاً إلى باريس سان جيرمان للعب مع صديقه البرازيلي نيمار.

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