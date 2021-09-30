شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 5 مواجهات جمعت الفراعنة مع ليبيريا برعاية جورج ويا والجوهرى وحمدى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الوطني الأول للظهور اليوم الخميس، بشكل جديد تحت قيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش الذي تولى المهمة الفنية للفراعنة خلفًا لحسام البدري، حيث يخوض الفراعنة مواجهة ودية أمام نظيره الليبيري على ستاد برج العرب بالإسكندرية فى التاسعة مساء ، ويواجه الفراعنة نظيره الليبي يومي 8 و11 أكتوبر المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

مباراة مصر وليبيريا الليلة تحمل الرقم 6 فى تاريخ مواجهات المنتخبين التى بدأت قبل أكثر من 32 عاماً وشهدت تكافؤا واضحا رغم فارق التاريخ والحاضر بينهما، وحقق الفراعنة ثلاثة انتصارات مقابل فوزين لمنتخب ليبريا بينما يتفوق المنتخب الوطنى فى عدد الأهداف بتسجيل 7 أهداف مقابل هدفين فقط لبلد "الملك" جورج ويا اللاعب الأفريقى الوحيد الذي توج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 1995.

1 – فاز منتخب مصر (2 – 0) بتوقيع علاء ميهوب ومحمد رمضان في مستهل مشواره بمرحلة المجموعات في تصفيات كأس العالم 1990 وأقيم اللقاء على ملعب القاهرة الدولي في 6 يناير1989.

2 – تفوق منتخب ليبيريا في اللقاء الثاني بالعاصمة مونروفيا (1 – 0) بتوقيع جيمس ديبا بتاريخ 25 يونيو1989.

3 – فازت منتخب ليبيريا مجدداً (1 – 0) بتوقيع نجمه الفذ جورج ويا بالعاصمة الغانية أكرا في تصفيات مونديال 1998 وأقيم اللقاء بتاريخ 6 أبريل 1997.

4 – حقق منتخب مصر فوز كبير في نفس التصفيات (5 – 0) بالقاهرة وسجل له هادي خشبة وهشام حنفي وعبد الستار صبري وحازم إمام وسمير كمونة وأقيم اللقاء في 17 أغسطس 1997 ، ورغم الفارق الزمني الكبير نسبياً بين لقاءى 1989 و1997، جاءت كل المواجهات بين الطرفين فى تصفيات كأس العالم، وقاد المدرب التاريخي للمنتخب الوطنى محمود الجوهرى مصر فيها جميعاً.

5_ كانت آخر مواجهة ودية لمنتخب مصر، أمام نفس المنتخب (ليبيريا) والتي كانت في عهد حسام البدري، يوم 7 نوفمبر 2019، وفاز منتخب مصر بهدف دون رد أحرزه حمدي فتحي، وكانت تلك المباراة تمثل البروفة الأخيرة للفراعنة، قبل أول مواجهة رسمية في عهد البدري أمام كينيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).