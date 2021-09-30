شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب الأندية بتحديد التعديلات المقترحة على اللائحة استكمالا للإجراءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد إلى الأندية الأعضاء بالجمعية العمومية للاتحاد يطلب فيه موافاته بالتعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للعرض على الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA حسب طلبه.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد رد على طلب الاتحاد المصري برغبة الأندية الأعضاء بعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لإجراء تعديلات على اللائحة وتضمن الرد ثلاثة نقاط هي:

1. أن اللائحة المراد تعديلها حديثة وتم اقرارها في جمعية عمومية بتاريخ 29 نوفمبر 2020 واعتمادها نهائيا من الاتحاد الدولي في 2 يونيو 2021.

2. يرى الاتحاد الدولي أن الخطوة المقبلة هي اجراء الانتخابات باعتبارها المهمة المتبقية من التكليفات التي حددتها للجنة المكلفة بإدارة الاتحاد .

3. يرغب الاتحاد الدولي في الاطلاع على التعديلات المقترحة على وجه التحديد في ظل الظروف المشار إليها في النقطتين السابقتين قبل المضي لإنجاز هذه الخطوة.

من جهته يسعى الاتحاد المصري للوفاء بمهمته بالدعوة إلى اجراء انتخابات لاختيار مجلس ادارة جديد، والوفاء بطلبات الأندية بخصوص اللائحة في الوقت نفسه.