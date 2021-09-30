شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطير لجنوب أفريقيا لقضاء إجازة الأهلى ويعود الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إلى جنوب أفريقيا لقضاء الإجازة التي حصل عليها الفريق الأحمر مع أسرته ببلاده، مستغلا قراره بمنح لاعبى الاهلى راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاث أيام علي أن يعود للقاهرة الأحد المقبل لقيادة التدريبات وذلك في إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا للمرحلة المقبلة.



وخاض الأهلي مباراة ودية مساء الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة امام فريق الغابة وفاز فيها بسبعة أهداف دون مقابل، في إطار التحضير لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.



وكان الأهلي قد استأنف تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب مباراة إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر التي فاز فيها الفريق بهدف نظيف، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.



ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.