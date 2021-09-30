شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتدرب على شواطئ الإسكندرية استعدادا للموسم الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض نادى المصرى بقيادة التونسى معين الشعبانى، تدريبات بدنية على شاطئ البحر بالإسكندرية، خلال معسكره الحالي في برج العرب استعدادا للموسم الجديد.

ونشر الحساب الرسمي لنادى المصرى على "تويتر"، صورا للاعبين أثناء تدريبهم على شاطئ الإسكندرية معلقا عليها: "لقطات من المران الصباحي للفريق الأول للكرة بالنادي المصري على شاطئ البحر بالإسكندرية".

يواجه فريق المصرى البروسعيدى بقيادة مدربه التونسى معين الشعبانى، نظيره الجمارك البورسعيدي على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، مساء اليوم الخميس، استعدادا لمباراتي الفريق أمام سلطات الموارد الأوغندي في انطلاقة الكونفدرالية.

ويغيب عن مباراتي المصري أمام بطل أوغندا ثمانية لاعبين جدد هم، أحمد الشيخ، لاعب الأهلي ومصر المقاصة وبيراميدز السابق، والوافد لصفوف المصري البورسعيدي من نادي بيراميدز، وأسامة الجزار لاعب اتحاد كلباء، وإسلام جمال وأحمد علاء مدافعا طلائع الجيش، وعمرو مرعي مهاجم بيراميدز والذي لعب معارًا في صفوف طلائع الجيش في الموسم الماضي، ومحمد بلح الوافد لصفوف الفريق من نادي الصداقة التونسي، وإسلام المزين من الحمام المطروحي، وإلياس الجلاصي ممن الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي.