شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الخامسة بدورى محترفين اليد والمرتبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقام على مدار اليوم الخميس مواجهات قوية فى إطار الجولة الخامسة بدورى المحترفين لكرة اليد للرجال و المرتبط مواليد 2004 للموسم المحلى 2021/2022 .

و تشهد الجولة مواجهات بين كلا من

البنك الاهلى مع الزمالك

الزهور مع هليوليدو

هليوبوليس مع الحوار

الشمس مع ستاد اذمنثو

سبورتنج مع أصحاب الجياد

الطيران مع طلائع الجيش

الأهلى مع المعادى

سموحة مع الأوليمبى .

وأعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مسبقا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال عبد المنعم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة والـ12 يتم تقسيمها على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتحديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاث فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.