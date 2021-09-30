شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مفاوضات الأهلى لضم ثنائى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم خيرت مدير شركة الكرة بنادى وادى دجلة أن مسئولى الأهلى جددوا اهتمامهم بضم ثنائى الفريق الدجلاوى كريم الدبيس وأحمد شريف مواليد 2003 للتعاقد معهم خلال الانتقالات الصيفية الحالية وقيدهم فى قائمة فريق الناشئين بالقلعة الحمراء.

وظهر الثنائى الدبيس وشريف بمستوى مميز خلال مشاركتهم مع دجلة قبل هبوط الفريق إلى دورى القسم الثانى بنهاية الموسم الماضى.

وأكد خيرت، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الأهلى ودجلة فى مرحلة مفاوضات حتى الآن ولم يتم حسم الصفقة بشكل رسمى وتتبقى بعض التفاصيل الخاصة بين الطرفين، قبل التوصل لاتفاق نهائى بشأن بيع ثنائى دجلة للأهلى.

ورفض مدير شركة الكرة بنادى وادى دجلة الإفصاح عن التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، والتأكيد أن الصفقة لم يتم حسمها حتى الآن.

ويشارك الثنائى حسين الشحات وياسر إبراهيم لاعبا الأهلى فى تدريبات فريقهما الجماعية بشكل طبيعى عقب استئناف التدريبات يوم الأحد المقبل، بعد تعافيهما من الإصابة التى لحقت بهما فى العضلة الضامة والأمامية على الترتيب.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى إن حسين الشحات وياسر إبراهيم لاعبى الفريق يستكملان فى الوقت الحالى تنفيذ برنامجهما التأهيلى للتعافى من الإصابة.

وأضاف أبو عبلة أن الثنائى قطع شوطا كبيرا فى تنفيذ برنامجهما التأهيلى للتعافى من الإصابة، مؤكدًا أن الثنائى يقترب من العودة بشكل تدريجى للتدريبات الجماعية بداية من الأحد المقبل.

ويعانى الشحات من الإصابة بإجهاد العضلة الضامة فى حين يعانى ياسر إبراهيم من الإصابة بإجهاد خفيف فى العضلة الأمامية.