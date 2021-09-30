شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الصيد يكرم سيف عيسى وهداية ملاك غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم، غدا الجمعة، مجلس إدارة نادى الصيد برئاسة محسن طنطاوى، حفلا كبيرا لتكريم أبطال النادى الأوليمبيين هداية ملاك وسيف عيسى، فى مقر النادى بالدقى، وذلك بعد حصولهم على الميداليتين البرونزيتين بالتايكوندو فى منافسات أولمبياد طوكيو ورفع اسم مصر عاليًا فى المحفل الرياضى العالمى.

‎كما يشهد الحفل تكريم جميع لاعبى النادى الذين شاركوا فى أولمبياد طوكيو.

‎جدير بالذكر أن هداية ملاك بطلة نادى الصيد، نجحت فى الحصول على الميدالية البرونزية، فى منافسات وزن 67 كيلو لتحقق ثانى ميدالية أوليمبية فى تاريخيها بعد الميدالية التى حققتها فى أولمبياد ريو دى جانيرو، بالإضافة إلى حملها علم مصر فى حفل انطلاق دورة الألعاب في طوكيو لتصبح أول سيدة مصرية تحمل العلم المصري في هذا المحفل العالمي.

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كما نجح سيف عيسى، لاعب منتخب مصر ونادى الصيد، فى اقتناص برونزية لمصر فى التايكوندو فى وزن 80 كيلو، ليحقق ثانى برونزية لمصر فى المنافسات بعد هداية ملاك.

‎ويعرب مجلس إدارة الصيد، عن كامل امتنانه لجميع أبطال نادينا العظماء وتقديره للمجهود الذى يبذلونه، ويسعى لدعم خطاهم فى مشوارهم الرياضى من أجل استكمال مسيرة أبطال نادينا على مر التاريخ ورفع اسم مصر فى المحافل العالمية.

من جانبه أكد محسن طنطاوى رئيس نادى الصيد أن الاحتفالية ستليق بالأبطال مشددًا على حرص النادى الشديد على تكريمهم بصورة تليق بهم وبإنجازهم الكبير تقديرًا لمجهوداتهم فيما رفع اسم مصر.

وأكد محمد الدباح المدير التنفيذى لنادى الصيد أن هناك تجهيزات على أعلى مستوى للحفل، مشددًا على أن النادى يعد عدد من المفاجآت للأبطال حرصًا من المجلس على دعم خطى الأبطال.