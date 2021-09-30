شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه بيراميدز وديا اليوم استعدادا لتوسكر الكينى فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نادى بيراميدز فى الخامسة مساء الخميس المقبل بملعب الدفاع الجوى، فى مباراة ودية فى إطار استعدادات الفريق الأبيض لمباراة توسكر الكينى فى دورىا أبطال أفريقيا.

واتفق الجهاز الإدارى لفريق الزمالك مع نظيره بنادى بيراميدز على خوض المباراة بناءً على طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الذى طلب خوض وديتين فى الفترة المقبلة لتجهيز اللاعبين، حيث من المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أخرى يوم 8 أكتوبر المقبل، لكن لم يتم الاتفاق على طرف المباراة الثانية حتى الآن.

ويستعد الزمالك لمباراة توسكر الكينى فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومى 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

والتقى فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز فى 7 مناسبات من قبل هذه المباراة، بواقع 6 مباريات في مسابقة الدوري ومباراة وحيدة في بطولة كأس مصر.

وحقق الزمالك الفوز فى مسابقة الدروى بمباراتين وتعادل فى 3 مباريات وخسر لقاء واحد، فيما حقق انتصارا كبيرا على بيراميدز فى نهائى الكأس بالفوز بثلاثية فى 2019، ليتوج بعدها باللقب، وسجل الزمالك 12 هدفا فى شباك بيراميدز فى جميع البطولات، بينما تلقت شباكه 6 أهداف.

جدير بالذكر أن آخر مواجهتين بين الفريقين انتهتا بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى بطولة الدورى الموسم الماضى والتى حسم الزمالك لقبه للمرة الثالثة عشر فى تاريخه.