محامي شيكابالا يكشف مصير موكله من الإيقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قال كمال شعيب محمود قائد الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا"، إنه اتجه إلى محكمة التسوية والتحكيم الرياضي من أجل الطعن على قرار إيقاف موكله 8 مباريات.

وأضاف محامي شيكابالا عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الخميس :"شيكابالا تعرض لظلم شديد من اتحاد الكرة، القرار ظالم شكلاً وموضوعًا، ولا توجد عقوبة إيقاف 8 شهور".

وتابع :"لا توجد في اللائحة من الأساسي ولا يوجد عقوبة بهذا، القرار (هوى من أي شخص)".

وعن قرار لجنة التظلمات بإيقاف شيكابالا 8 مباريات بعد إلغاء إيقافه 8 شهور، رد :"عقوبة إيقاف 8 مباريات لا توجد في اللائحة سوى في حالتين البصق على الحكم أو التعدي عليه".

وأنهى :"(مينفعش تكون الخصم والحكم)، المرحلة الأولية الاتجاه إلى محكمة التسوية والتحكيم الرياضي واتحدد جلسة في 12 أكتوبر المقبل ووقتها سيصدر القرار النهائي".